Özvatan Belediyesi'nde TİS heyecanı

Özvatan Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin üç yılı kapsadığını belirterek şu şekilde devam etti, “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2021 ila 2024 yılları arasında 3 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 21 oranında zam uygulanacaktır. Belediye Başkanımız Halit Beye sendikamıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmış olduğu hizmetlerle, çalışmalarla da Özvatan İlçemizde yaşayanların takdirini her defasında almasını başarıyor. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür eder sözleşmemizin Özvatan Belediyesine ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'de sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu belirterek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.