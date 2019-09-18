İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özvatan Gençlikspor, Ferhat Bakar'a emanet etti

Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Özvatan Gençlikspor, teknik direktör olarak Ferhat Bakar ile anlaştı.

Bakar, takımın başında ilk çalışmasına çıktı.


Bu sezon yaşadığı sıkıntıları tek tek aşan Özvatan Gençlikspor, Süper Amatör Küme'nin başlamasına sayılı günler kala Ahmet İzgi'nin görevinden ayrılmasından sonra başladığı teknik adam arayışlarında mutlu sona ulaştı. Kayserispor'un eski futbolcularından Ferhat Bakar ile anlaşan Kırmızı-Beyazlı takım çalışmalarına hız verdi. Takımın başında ilk çalışmasına çıkan Ferhat Bakar, ‘'Daha önce çalıştığım ve şampiyonluk yaşadığım bir camiaya geldim. Özvatan'ı hak ettiği yere taşıyacağız'' dedi.


Kulüp Başkanı Suphi Eseoğlu ise, ‘'İyi tanıdığımız bir isim ile anlaştık. Kısa sürede eksiklerimizi gidererek lige başlayacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.