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Özvatan ve Felahiye'de futbol şöleni sona erdi

Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen İlçeler Arası Futbol Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.


Özvatan ve Felahiye'de bulunan liselerin futbol takımlarının mücadele ettiği futbol şöleni görülmeye değerdi. Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Toraman Anadolu Lisesi futbol takımlarının final oynadığı turnuvada Şampiyonluk kupasını kaldıran taraf Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine Kaymakam Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Vural Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü ve İlçe Protokolü katıldı.


Tören sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

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