Özvatan ve Felahiye'den doğalgaz teşekkürü

Doğal gaza kavuşacak iki ilçenin belediye başkanları, muhtarları ve ilçe sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hizmetleri, doğalgaz yatırımı ile taçlandırdığı için teşekkür etti.

Kent merkezi ve ilçelerde ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hemen her alanda proje ile yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin doğal gaza kavuşması için kolları sıvamıştı. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, merkez dâhil 12 ilçede 600 binden fazla aboneye doğalgaz hizmeti sunarken, 367 milyon TL'lik yatırım maliyetiyle Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenledi ve çalışmalar başladı. Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza kavuşması çerçevesinde geçtiğimiz yıl Azerbaycan devlet şirketinin iştiraki, Türkiye tarafından projenin ilk etabı Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde doğal gaz altyapı çalışmaları ile başlatılmıştı. Hummalı çalışmalar iki ilçede sürerken, 14 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen törenle 145 milyon TL Felahiye'ye, 222 milyon TL Özvatan'a olmak üzere 367 milyon TL'lik doğal gaz çalışmalarına ilk adım atıldı. İki ilçede daha doğal gaz çalışmalarının başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Her şey Kayseri için' diyerek çıktıkları yolda canla başla vatandaşlara hizmet edebilmek için çalıştıklarını vurguladı. Kayseri'nin merkez ve kırsal olarak bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Merkez ve merkeze en uzak noktadaki hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet için gayret gösteriyoruz. Kayseri'miz merkez ve kırsal olarak bir bütündür, her bir vatandaşımız başımızın tacıdır ve biz onların hizmetkârıyız. Bu anlayışla hizmetlerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimize doğal gazı ulaştırmak için takvimimizi oluşturduk. Akkışla ve Sarıoğlan'ımızda çalışmalarımız devam ederken, Felahiye ve Özvatan'ımızda da çalışmaları başlattık elhamdülillah. Ardından diğer ilçelerimizde de çalışmalara başlayacağız inşallah. İki ilçemize daha doğal gaz şimdiden hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile Özvatan Belediye Halit Demir de Başkan Büyükkılıç'ın tüm ilçeleri kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiğinin altını çizerek, her konuda ilçelerin yanında yer alan ve doğalgaz konusunda da özverili gayretler ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ve şükranlarını sundular. Felahiye ve Özvatan ilçelerinin muhtarları ve ilçe sakinleri de Başkan Büyükkılıç'a hali hazırda ilçelerine sunulan hizmetlerin yanı sıra doğalgaz yatırımı ile bu hizmetleri taçlandırdığı için teşekkür etti.