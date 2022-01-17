İhlas Haber Ajansı

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Özvatan'da okullara 'kar' ve 'buzlanma' engeli

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özvatan ilçesinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Özvatan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Özvatan ilçemizde aşırı buzlanma ve elverişsiz hava şartlarından dolayı taşımalı eğitime tabi öğrenciler için 17/01/2022 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim faaliyetlerinin taşımalı öğrenciler için uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir."

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