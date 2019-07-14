Palancıoğlu, "15 Temmuz günü aynı azim ve şevkle Demokrasi ve Özgürlükler Günü Kutlamalarına hazırız"

Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz günü aynı azim ve şevkle Melikgazi ailesi olarak eş zamanlı 81 vilayet ile yapılacak Demokrasi ve Özgürlükler Günü kutlamalarına hazır olduklarını söyledi.

15 Temmuz'un 3.cü yılında Kayserililerin meydanları yine boş bırakmayacağını ifade eden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanımızın emri ile meydanlara çıkıldığını ve yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile son bulduğunu ancak yüreklerde her zaman nöbete devam ettiklerini kaydetti.

Yüce Türk milletinin aslında darbecilere, yıkıcılara ve bölücülere kısacası vatan hainlerine en manidar cevabı meydanlar da verdiğini ifade eden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Türk Milleti 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile meydanlar da nöbet tutmuştur. Meydan Nöbetleri büyük bir azim, şevk ve bilinç ile tek yürek olarak gerekli cevap verilmiştir. Artık 15 Temmuz bir bayram olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalarda “Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan" sloganı ile ay yıldızlı Türk bayrağının altında 15 Temmuz günü Kayseri Meydanında olacağız”

Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü Bayramı için Melikgazi Belediyesi olarak her türlü tedbir alındığın ve hizmetin yerine getirileceğini sözlerine ekledi.