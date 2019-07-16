Palancıoğlu, "Bu sadece bir fotoğraf sergisi değil aynı zamanda Kayseri Basın Tarihi'ne ışık tutan bir sergi"

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'ndaki 15 Temmuz Sergisi'nin açılışına iştirak etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 15 Temmuz anısına ve anlamına istinaden açmış olduğu sergiyi gezen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bunun sadece fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda Kayseri basın tarihinin ve Kayseri Basınının demokrasi söz konusu olunca dik duruşun bir sergisi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda “Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı” konulu serginin 16 Temmuz günü Kayseri basınında yer alan gazete manşetlerinin yer aldığını ifade eden Palancıoğlu, Kayseri basın mensuplarının her zaman sağduyulu, vatansever ve demokrasi yanlısı olduğunu bunu da bu manşetler ve sergi ile kanıtladığını kaydetti.

Serginin süreç içerisinde aynı zamanda tarihe ışık tutacağını ve gelecek kuşaklara örnek teşkil edeceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, serginin açılışında emeği geçen basın mensuplarını kutladığını ve mutlaka ailece gezilmesi gereken bir fotoğraf sergisi olduğunu sözlerine ekledi.