Palancıoğlu: "Melikgazi'mizde aynı hedeflerle güzel işler yapıyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanlığındaki meclis toplantısında, 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Melikgazi Meclisi'nde imar konuları ağırlıklı olmak üzere önemli gündem maddelerinin görüşüldüğünü söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizde aynı hedeflerle hep beraber meclisimizin katkısı ve personelinin özverisi ile ilçemize güzel işler yapıyoruz. Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz ve bu anlamda örnek oluyoruz. Bundan sonraki süreçte daha verimli, daha iyi projeler yapan bir belediye olarak çalışmalarıma devam edeceğiz. Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim” dedi.