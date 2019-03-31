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Palancıoğlu oyunu kullandı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, oyunu kullandı.


Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Şükrü Başyacızı Ortaokulu 1732 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, “Allah hayırlı mübarek etsin. Ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine seçimlerin hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Melikgazi 600 bine yaklaşan nüfusuyla Kayseri'nin en kalabalık ilçesidir. Daha önce 5 yıl boyunca Talas'a hizmet verdik. İnşallah şimdide Melikgazi'de bu hizmetleri daha da nitelikli hale getirip hem Melikgazi'ye hem Kayseri'ye hem de ülkemize nitelikli projeler yapacağız. Ülkemizin birliği ve beraberliği önemlidir. Yarın itibariyle siyasi şapkamızı çıkartıp bundan sonra bize oy versin veya vermesin tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. 5 sene boyunca birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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