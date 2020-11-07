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Palancıoğlu'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talebinde bulunulduğunu söyleyerek, vatandaşların itibar etmemesini istedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık uyarısında bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Değerli hemşerilerimiz; Melikgazi Belediyesi yöneticilerimizin isimlerini kullanarak yardım ve para talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde ihbarlar gelmektedir. Lütfen sizi arayarak belediyemiz adına yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmeyiniz. 112 nolu telefon hattına bu kişi ve telefon numaralarını ihbar ihbar ediniz" dedi.

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