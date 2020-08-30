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Palancıoğlu'ndan farklı 30 Ağustos Kutlaması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 2 dakika 22 saniyelik bir video ile kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 2 dakika 22 saniyelik bir video ile kutladı.


Melikgazi Belediyesi tarafından servis edilen videoda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi. Askerlerimize ‘Mehmetçik' adının nasıl verildiği ve nereden geldiği anlatılan videoda, Kahraman Türk Ordusu'na neden Mehmetçik adının verildiği anlatıldı.


Türk Ordusu'na Mehmetçik isminin 1912'de Libya'daki Tobruk savaşında verildiği ve yayıldığı anlatılan 2 dakika 22 saniyelik videonun sonunda vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

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