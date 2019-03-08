Pancar Ekicisi Kadın Çiftçilerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Örnek Etkinlik

İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde 6 Vilayetten pancar ekicisi kadın çiftçileri temsilen 300 kadın çiftçi 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısı ile Kayseri Şeker'de bir araya gelerek Şeker Pancarı tarımına bir kez daha sahip çıktı ve pancar tarımını geliştirmek için gayret edeceklerini belirttiler.

Ülke şeker ihtiyacının %18 ini karşılayan ve 430 bin ton şeker kotası bulunan Kayseri Şeker'e bağlı; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikaları için 3 Milyon ton şeker pancarı üretim sözleşmesi imzalayan, Kayseri'de 119 Köy, Yozgat'ta 67 Köy, Sivas'ta 62 Köy, Tokat'ta 151 Köy, Nevşehir'de 5 Köy, Amasya'da 8 Köy olmak üzere 6 Vilayette 21 Bölgede 412 Köyde 14.400 pancar ekicisi bulunuyor.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesi ile Pancar ekicisi Kadın çiftçiler Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda bir araya geldiler. Program kapsamında; Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK gibi önemli fon sağlayıcılar tarafından desteklenen çok sayıda proje ve eğitim çalışması yürütmüş olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim üyesi Dilek Eroğlu tarafından bir konferans verildi. Kırsal alanlar sosyolojisi ve kadın çalışmaları akademisyeni olan Eroğlu Konferansında "tarımsal üretimde kadının rolü ve güçlenme hikâyeleri" konusunu ele aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğine; 6 Vilayetten pancar ekicisi kadın çiftçileri temsilen 300 kadın çiftçi yanısıra Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede, Yönetim Kurulu üyelerinden Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av.Kaan Savruk, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden; Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Denizbank İç Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör,Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yöneticiler katıldılar.

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Biz Kayseri Şeker ailesi olarak yaptığımız her işte farklılığımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Kadın çiftçiler le dayanışma ve toplantılar konusunda da Türkiye'de herkesten farklı olarak bu farklılığımızı ortaya koymuş bulunuyoruz.

Biz Kayseri Şeker ailesi olarak kadın çiftçilerimizle ev ziyaretleri, tarla günleri, ekim günlerinde bir araya geliyoruz. Daha da önemlisi Genel kurullarımızı da Türkiye'de hiçbir toplantıda olmayacak kadar geniş katılımlı ve örnek olacak şekilde kadın çiftçilerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Kadın çiftçilerimiz bu toplantılarımıza katılıyor, pancar tarımına sahip çıkıyor, fabrikasına, işine ilgi ve alaka gösteriyorlar. Bu nedenlerle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere Kayseri şeker bir çiftçi kuruluşudur. Kadın çiftçilerimizin de kendi malı olan Kayseri Şeker Fabrikasına, sahip çıkması konusundaki sahiplenmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.