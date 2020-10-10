Pandemi döneminde Melikgazi'de rekor iş makinesi alımı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, daha kaliteli hizmet üretebilmek için iş makinesi parkını son teknolojik araçlarla güçlendiriyor. Melikgazi Belediyesi'nin sahip olduğu bütçeyi hizmet yolunda verimli ve etkin kullanmaya devam ettiğini söyleyen, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Güçlü hizmetler yapabilmek için sahip olduğunuz araçların sağlam, düzgün ve çağın teknolojileri ile donatılması gerekir. Biz de bunun gereğini yapıyoruz. 24 yeni iş makinesinin alınması Melikgazi için önemli bir hizmettir. Otomatik vitesli 9 kamyonumuz var. Bu belediyelerde bir ilktir. Çok geniş bir görev ve sorumluluk alanına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahibiz. Pandemi dönemi olmasına rağmen şehrimiz için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Melikgazi'de yaşayan vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Alınan araçların şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.