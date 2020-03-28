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Pandemi Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri’de de eş zamanlı olarak İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildiVali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Garnizon Komutanı Tuğg.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri'de de eş zamanlı olarak İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi


Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Garnizon Komutanı Tuğg.Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve kurul üyeleri katıldı. İl İdare Kurulu toplantısında kentte alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması, bu güne kadar alınmış olan tedbirlere vatandaşların uymaları ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.


İl İdare Kurulu toplantısının ardından Vali Şehmus Günaydın başkanlığında, toplanan Pandemi Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, şehirde alınacak tedbirler değerlendirildi.

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