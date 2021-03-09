Pandemide online alışveriş esnafa yaramadı

Esnaf Mehmet Akif Çimenli, “Online satış imkanları esnafa sunulmuyor” dedi.

İnternet üzerinden yapılan satışlardaki taksit imkanlarının esnafta olmamasının da satışlarda etkili olduğunu söyleyen Mehmet Akif Çimenli, “Pandemi döneminde satışlarımız geçen seneye nazaran yarıdan fazla düştü. Çünkü internet satışı bizi çok etkiledi. Zincir mağazaların satışı bizi çok etkiledi. Özellikle bizde telefon satışında kredi kartına taksit imkanı yok. Zincir mağazalardaki taksit imkanları, internet üzerinden peşin fiyatına 6 ay taksit imkanları bizi çok etkiledi. Müşterilerin nakit alım gücü oldukça düştü. Bankalara olan borçlardan dolayı herkes kredi kartı ile taksitli alışverişe düştü. Bu nedenle satışlarımız baya düşük. Son dönemde bir üründe 2 katı zam oldu. Yani ortalama bin TL'ye sattığımız bir ürünü şu anda 2 bin TL'ye satıyoruz” dedi.

Çimenli, kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasını ve müşterilerinin iş yerlerine gelerek ürün alması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz özellikle banka üzerinden satışlarımızda taksit imkanının olmasını istiyoruz. Dolardan dolayı fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Biraz daha düşerse müşterinin alım gücünü artacağını düşünüyorum. Kısıtlamalardan dolayı özellikle hafta sonunda müşterilerimiz buraya gelemiyor. Dükkanlarımızı erken kapatıp gitmemiz de bizi aynı şekilde etkiledi. Müşteriler ürünü bakarak inceleyerek alabilir. Kısıtlamalar kademeli olarak kalkarsa bizim için daha iyi olacağını düşünüyoruz.”