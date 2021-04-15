Pandemide parkinson hastaları dikkat

Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, pandemi döneminde daha fazla evde oturulduğunu ve hareket kısıtlığı yaşandığını belirterek, parkinson hastalarının bir süre sonra kontrole geldiğinde durumlarında kötüleşme gördüklerini söyledi. Parkinson hastalığının genellikle 60 yaş ve üzeri insanlarda görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Hüseyinoğlu, düzenli tedavi almayan hastalarda zamanla yatağa bağımlılık oluşabileceğini aktardı.

Düzenli tedavi almayan hastalarda yıllar sonra yatağa bağımlılık oluşabildiğini aktaran Hüseyinoğlu, "Parkinson hastalığı uzun yıllardır bilinen bir hastalık, özellikle daha çok yaşlı insanlarda rastlanıyor ve Alzheimer hastalığından sonra, ikinci nörodejeneratif dediğimiz bir hastalık türü olarak biliniyor. Bu hastalık beyin hücrelerinin kaybolmasıyla oluşuyor. Parkinson hastalığında beynin Bazal Ganglion bölgesinde dopamin üreten hücrelerde kayıpların oluşması ile hastalığın bulguları ortaya çıkıyor. Daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilen türünde olan da; daha çok genetik yatkınlıkla geçiyor. Parkinson hastaları direkt olarak nörolojik bulgularla polikliniklere başvurmamış olabilirler. Hastalık; artmış tükürük salgısı, yüzde yağlanma, koku alma bozukluğu ve bağırsak düzensizliği ile seyrediyor, hastalığın devamında nörolojik bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Nörolojik bozukluğu olan hastalarda ise hastaların hareketlerinde yavaşlama görülebildiği için, hastalar yürürken öne doğru eğilerek yürüyebiliyorlar, ayrıca ellerinde ve vücudunun bazı yerlerinde titremeler oluşuyor. Sonrasında ise hastaların yüz mimikleri azalıyor ve git gide hastanın hareketlerinde yavaşlamalar ve donmalar görülüyor. Hastanın git gide engellilik düzeyi artıyor. Bazen de ilaçların yan etkisine bağlı olarak hızlanmalarla seyreden bir hareket bozukluğu da ortaya çıkabiliyor. Düzenli bir tedavi almayan hastalarda yıllar sonra gittikçe yatağa bağımlılık oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hareketlerin kısıtlandığı pandemi döneminde hastalığın ilerlememesi için ev ortamında yeterince hareket edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, "Pandemi döneminde yaşlı hastalar daha fazla evlerde oturmak zorunda kaldığı için bu nedenle hareket kısıtlılığı oluşuyor. Böylece Parkinson hastalarında aylar sonra kontrole geldiklerinde bariz bir şekilde kötüleşme görebiliyoruz. Hastaların yürümesi bozulmuş olabiliyor veya ilaçlarla ilgili komplikasyon ortaya çıkmış olabiliyor. Ayrıca hastaların bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar olduğunu fark ediyoruz. Bu pandeminin getirdiği bir durum ama bunu hasta yakınlarının desteği ile aşmamız gerekiyor. Burada ev ortamında olsa bile mutlaka hastanın yeterince hareket etmesi ve belli bir düzeyde sosyal ve fiziksel aktivite yapmasının sağlanması lazım. Gerekiyorsa doktorlarından bir görüş almalı, ilaçlarının düzenlenmesi yapılmalı ve ev ortamında bile olsa mutlaka egzersiz, yapması sağlanmalıdır ve durumlarının aktif tutulması gerekir. Parkinson hastalarnın; pandemi dönemi ve sonrasında da; sosyal aktivitelerinin, zihinsel aktivitelerinin yüksek tutulması gerekiyor. Televizyonda tartışma programları izleyebilir, haberleri takip edebilir, basit bir sudoku çözebilir, kitap okuyabilir, ezber yapabilirler" diye konuştu.