PANPET tır filosu her geçen yıl daha da gençleşiyor

Kendi öz kaynakları ile bünyesine dahil ettiği 2020 model 5 yeni Tır ile daha da güçlenen Panpet'te, araçların yaş ortalaması bu yenilik ile birlikte 3 oldu.

2015 yılında araçlarından 5 adedini, 2016 yılında 13, 2017'de 1, 2018'de ise 16 adedini yenileyen Panpet, 2020 yılında 5 aracını daha kendi öz kaynakları ile yenileyerek, güvenli ve kaliteli taşımacılık noktasında önemli bir adım atmış oldu.

Yenilenen araçların teslimi nedeniyle düzenlenen törende, Gülsoylar Otomotiv İveco Bayi sahibi Candan Gülsoy, Şirket Müdürü İnanç Kızılyazı'ya, başta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulları adına bir plaket takdim etti. Törende söz alan Gülsoy, Kayseri Şeker'in, Türkiye'nin en saygın ve güvenilir kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, şirket iştiraklerinden Panpet'in de aynı saygınlıkta ve güvenilir ilkeler doğrultusunda çiftçisine ve hemşerilerine hizmet verdiğini söyledi.

Yapılan bu törenin ardından filoya dahil edilen İVECO S-WAY 510 modelindeki 5 yeni Tır, dualar eşliğinde şirketteki yerini aldı.