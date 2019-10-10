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Para ve elma çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iş yerlerinden para ve elma ile cep telefonu çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iş yerlerinden para ve elma ile cep telefonu çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Ova Çiftlik mahallesinde T.S.C.'nin bin 900 TL, A.A.'nın bin 500 TL, H.A.'nın 150 kilo elması, M.A.'nın 450 kilo elması ve M.G.'nin aracından cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.


Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ve paralar sahiplerine jandarma ekipleri tarafından teslim edilirken, zanlı İ.A. hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

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