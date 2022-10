Parçalı güneş tutulması, ERÜ'de teleskoplarla izledi

parçalı güneş tutulması, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) kurulan teleskoplarla izlendi.

Kayseri'de saat 12.45 sıralarında gözlemlenmeye başlayan parçalı güneş tutulmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. ERÜ Astronomi ve uzay Bilimleri Gözlemevi uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) tarafından Fen Fakültesine kurulan teleskoplar sayesinde öğrenciler hem kendileri tutulmayı izleme fırsatı buldu, hem de verilen konferanslarla parçalı güneş tutulması ile ilgili bilgiler aldı.

Bu tür tutulmaların her zaman aynı yerlerden görülemeyebileceğini söyleyen ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Akkaya Oralhan, “Bugün burada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi önünde parçalı güneş tutulması için toplandık. UZAYBİMER teleskoplarıyla birlikte birçok okuldan gelen öğrencilerle birlikte bir guruba konferans veriliyor, bir kısmı da gözlem yapıyor. İçeride kendi teleskoplarımızdan canlı yayınlarımız da var. Parçalı Güneş tutulmasını takip ediyoruz. Önemli bir olay. İnsan hayatında bir kez gözlemleyebileceği bir olay. Aslında güneş tutulmaları sıklıkla görülüyor ama her zaman her bölgeden görülmüyor. En son tam güneş tutulması 2009 yılında Türkiye'den gözükmüştü. Şu anda parçalı güneş tutulması doğuya doğru gittikçe tutulma oranları biraz daha artıyor. Bugün tutulma maksimuma ulaşacak ve yüzde 50-60 arasında bir tutulma gerçekleşecek. Şu anda da buradaki herkes maksimum tutulma anını bekliyor” dedi.