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Park halindeki araç cayır cayır yandı

Kayseri’de park halindeki araç alev topuna döndü.

Kayseri'de park halindeki araç alev topuna döndü. Yangının söndürülmesi sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre dün gece Erciyes Kayak Merkezi çeşmeler önünde meydana gelen olayda, park halindeki araç bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araca ilk olarak esnaflar yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.


Alevlerin söndürülmesinin ardından herkes rahat bir nefes alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

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