İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araca çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kayseri’de park halinde bulunan araca çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kayseri'de park halinde bulunan araca çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu mevkide meydana gelen olayda, motosikleti ile giden Fatih Can Y. (17) sağ şeritte park halinde duran araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Can Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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