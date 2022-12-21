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Park halindeyken hareket eden otomobil devrilerek durdu

Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeyken birden hareket eden otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeyken birden hareket eden otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün park ettiği otomobil birden rampa aşağı hareket etti. Hızlanan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak devrildi.


Kazada yaralanan olmazken, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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