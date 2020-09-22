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Parke çalışmaları Hoşça Mahallesi'nde devam ediyor

Develi Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Develi Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Gümüşören ve Ayşepınar Mahallesindeki sokakları parke ile kaplayan ekipler hemen sonrasında Hoşça Mahallesinde çalışmalarına başladı. Mahalle içerisinde bütün sokakların parkeyle kaplanacağını, benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kırsal Mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirme noktasında bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

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