Parkede en uzun Sevgi Tonguç kaldı

Sezonu Çankaya Üniversitesi galibiyeti ile kapatan Bellona Kayseri Basketbol'da parkede en uzun kalan oyuncu Sevgi Tonguç oldu.

Kadir Has Spor Salonu'nda rakip potaya 103 sayı bırakan Bellona Kayseri Basketbol'da Sevgi Tonguç 32 dakika 2 saniye parkede kaldı. Antrenör Ayhan Avcı Melis Gülcün'a 21 dakika 47 saniye, Ayşegül Günay'a 19 dakika, Maja Miljkovic'e 27 dakika 17 saniye, Glory Bassey Johnson'a 23 dakika 38 saniye, Kitija Laksa'ya 26 dakika 29 saniye, Zeynep Öykü Kalbisagde'ye 22 dakika 40 saniye, Gülse Uğur'a 20 dakika 20 saniye ve Cansu Çolakolu'na ise 6 dakika 47 saniye süre verdi.