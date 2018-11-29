Parklar sosyal yaşam alanlarına dönüşecek

Erciyesevler Parkında yapımı devam kafeterya inşaatında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tüm gayretimiz, vatandaşlarımızın daha modern ve kaliteli hizmet alabileceği mekanlar oluşturmaktır” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak adına hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bir taraftan Kocasinan'da yaşayan vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarının sayısını artırırken bir taraftan da mevcut parklarımızda yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bu çerçevede uzun zamandan beri bölge sakinlerimize hizmet veren Erciyesevler Parkımıza, vatandaşlarımızın streslerini atabilmeleri ve daha keyifli zaman geçirebilmeleri için kafeterya yapıyoruz. Erciyesevler Parkımıza yaptığımız bu kafeteryanın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız sohbet ortamında daha keyifli dakikalar geçirecekler” ifadelerini kullandı.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün tasarladığı kafeterya 150 metrekare kapalı alana sahip olacak. 2 adet servis bölümü olan kafeterya, geniş bir oturma alanı, ekonomik fiyatları ve zengin menüsüyle vatandaşlara hizmet verecek.