Parklara akın eden çocukları Başkan Özkan Altun karşıladı

Bünyan'da 0-14 yaş arası çocuklar 4 saatlik izninin başlamasıyla Aileleriyle birlikte parklara akın etti. Çocuklarla dolan parklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.Parkları ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'da çocuklar maske dağıtarak ikramlarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 014 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar, parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı.

Parkları gezen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise çocuklara ikramlarda bulunarak maskesi olmayan çocuk ve gençlere ücretsiz maske dağıttı. İnşallah tez zamanda hep bir arada olacağımız günlere kavuşacağız diyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Parklarımız cıvıl cıvıl çocuklarla doldu.Sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi! Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş çocuklarımızın bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkışına müsaade edildi. Soluğu parklarda alan çocuklarımız, hep birlikte eğlenceli anların tadını çıkarıyor. Bizlerde kendilerini ziyaret ederek neşelerine ortak olduk. Hem merhaba dedik hem de ikramlarda bulunduk. Cadde, sokak ve parklarımızda sevgili çocuklarımızın koşuşturmalarını , neşeli gülüşlerini gerçekten çok özlemişiz" şeklinde konuştu.

Korona virüs pandemisinin bir an önce geçmesini dileyen çocuklar yaz geldiği için de ayrıca mutlu olduklarını dile getirdiler.