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Parklarda spor başladı

Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte parklarda da spor etkinlikleri başladı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından şehirdeki 7 parkta sabah sporu etkinliği başladı. Mahallelerde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği spor derslerini konusunda deneyimli antrenörler veriyor. Sabah erken saatlerde başlayan spor çalışmalarında renkli görüntüler yaşanıyor. Sabah Sporu Yapılan Parklar:


1- İldem Parkı (Kadın)


2- Emek İnönü (2) Parkı (Sami Yangın Anadolu Lisesi Karşısı) (Kadın)


3- Mevlana Parkı (Kadın/Erkek)


4- Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı 2 (Köşk Sosyal Yaşam Merkezi arkası) (Kadın/Erkek)


5- Gül Parkı (Sümer Spor Tesisi Arkası) (Kadın)


6- Anneler Parkı (Talas TOKİ Konutları Yanı) (Kadın)


7- Muhsin Yazıcıoğlu Parkı (Talas Sosyal Yaşam Merkezi Karşısı)(Kadın/Erkek)

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