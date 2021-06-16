Parklarda spor başladı

Normalleşmeye geçilmesi ile birlikte parklarda da spor etkinlikleri başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından şehirdeki 7 parkta sabah sporu etkinliği başladı. Mahallelerde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği spor derslerini konusunda deneyimli antrenörler veriyor. Sabah erken saatlerde başlayan spor çalışmalarında renkli görüntüler yaşanıyor. Sabah Sporu Yapılan Parklar:
1- İldem Parkı (Kadın)
2- Emek İnönü (2) Parkı (Sami Yangın Anadolu Lisesi Karşısı) (Kadın)
3- Mevlana Parkı (Kadın/Erkek)
4- Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı 2 (Köşk Sosyal Yaşam Merkezi arkası) (Kadın/Erkek)
5- Gül Parkı (Sümer Spor Tesisi Arkası) (Kadın)
6- Anneler Parkı (Talas TOKİ Konutları Yanı) (Kadın)
7- Muhsin Yazıcıoğlu Parkı (Talas Sosyal Yaşam Merkezi Karşısı)(Kadın/Erkek)