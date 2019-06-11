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Parkta kafasına ateş ederek intihar etti

Kayseri’de bunalıma giren bir kişi parkta kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi parkta kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda bunalıma giren 26 yaşındaki K.C.'nin yanındaki tabancayla kafasına ateş etti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri K.C.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.


Hastanede hayatını kaybeden K.C.'nin olayı ile ilgili olarak polis işlem başlattı.

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