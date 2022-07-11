İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parmağı kangren olmadan kurtardılar

Kayseri’de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, parmak kangren olmadan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, parmak kangren olmadan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.M.'nin parmağına taktı yüzük sıkıştı. Uğraşları sonucu yüzüğü çıkaramayan ve parmağı moraran S.M., Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu S.M.'nin parmağına sıkışan yüzüğü spiral ile keserek çıkardı.


Parmağı kangren olmaktan kurtulan talihsiz gençte, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.