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Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı itfaiye kurtardı

Kayseri’de parmağı yüzüğe sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışarak sıkışan bir şahıs, parmağında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede sıkışan parmak yüzükten çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü spiral yardımı ile keserek, kangren olmaktan kurtardı. Yaralı şahıs tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

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