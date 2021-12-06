Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu ikinci kez açılacak

Ş. (KAYMEK) pastırmanın anavatanı Kayseri'de, yoğun istek üzerine ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu'nu ikinci kez düzenleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın lezzetin anavatanı Kayseri'de gastronominin merkezi olma yolunda gayretleri sürerken, bu kapsamda KAYMEK, geçtiğimiz Eylül ayında bir ilke imza atarak 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu açtı. Şehrin gastronomi değeri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursa yoğun ilgi olunca, KAYMEK, ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursunu yeniden açıyor. Kayseri'nin marka lezzeti pastırmanın sofralara uzanan yoldaki inceliklerini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kursun kontenjanlarla sınırlı kayıtları başladı. Kursta, pastırmanın tarihsel süreci, doğranması, sunum tekniklerinin yanı sıra diksiyon, stres yönetimi ile dolu içerik kursiyerleri bekliyor. Eşsiz lezzet pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursta şehrin tanıtımına da katkı sağlanması, aynı zamanda bu alanda kalifiye eleman ihtiyacına da karşılık verilmesi amaçlanıyor.

KAYMEK Akademi Mutfak Atölyesi'nde salı ve perşembe günlerinde 18.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu, 14 Aralık 2021'de başlayacak. Yüz yüze eğitimle gerçekleştirilecek kursa ücretsiz kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşların www.kaymakonline.com internet adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.