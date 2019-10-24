‘Pati Köy' açılıyor

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi' düzenlenecek törenle açılacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ‘100 Ağartan Projeler'inden birisi olan merkez için 26 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreni saat 13.00'te başlayacak.

Başakpınar Yolu üzerinde Zincidere 1. Komando Tugayı'nın karşısına 3 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 500 köpek barındırılıp rehabilite edilebilecek.

Yetişkin ve yavru köpekler için ayrı ayrı alanlara sahip olan ile merkeze getirilen hayvanların kontrol ve aşılarının yapıldığı üçüncü bir bölüm yer alıyor. Tamamen doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.

BASIN İÇİN ARAÇ

Açılış programına katılacak olan basın mensupları için Talas Belediyesi önünden saat 12.30'da araç kaldırılacak.