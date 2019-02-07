İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgah açan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan bıçakla Musa İlhan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İlhan, sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Musa İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.