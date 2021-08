Pazarda zam şampiyonu domates ve biber oldu

Kayseri'de semt pazarlarında bu hafta zam şampiyonu domates ve biber oldu. Fiyat artışı ile ilgili konuşan pazarcı Furkan Mağara, “Bu hafta pazarda domates ve biberin fiyatında artış oldu” dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan ve vatandaşların sıkça ziyaret ettiği semt pazarlarında bu hafta en çok zamlanan ürünler domates ve biber oldu. Geçtiğimiz hafta 3 TL'ye satılan domates 5 TL'yi görürken, 6 TL'ye satılan biberin kilosu da 8 TL'ye satıldı. Yerli ürünlerin çıkmasına karşın fiyatların düşmediğini söyleyen pazarcı Furkan Mağara, “Yerli ürün çıktı, fiyatların düşmesi lazımken bayağı yükseldi. Geçen haftaya göre çok yükselişte milleti pazara teşvik edelim diyeceğim ama dediğim gibi alım gücü bitti. Bu hafta pazarda domates ve biberin fiyatında artış oldu. Yerli domates satıyoruz. 3 TL iken 5 TL'yi gördü. Kıl biber satıyoruz, yerli çıktığı halde 5-6 TL'ye satılıyordu fakat bu hafta 8-10 TL arasını gördü. Artış yaşanmayan ürünler arasında sadece patates ve soğan var. Şöyle 1-2 ay içerisinde bu ürünlerden artışa geçecek. Karpuz zaten 50 kuruş fazlalaştı. 1.50 TL'ye satılırken şu an halde 1.80 TL'ye satılıyor. Bizim bir sonraki sorunumuz market ve seyyar satıcılar. Şuan Kayseri'de bin 500, 2 bin arası seyyar var. Vatandaşlarımız seyyardan alışveriş yapmasınlar, marketleri tercih etmesinler. Pazarlara bekliyoruz. İnşallah fiyatlarımızda düşecek” dedi.

“Cüzdanını düşünen pazarı tercih eder”

Pazardaki ürünlerin içerisinde en çok domateste artış yaşandığını ve cüzdanını düşünen vatandaşların pazarı tercih etmesi gerektiğini dile getiren pazarcı Olcay Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pazarın durumu şuan biraz zayıf malum ekonomik bir kriz var. Enflasyon durmuyor, durdurulamıyor. Onun için insanların alışveriş gücü her geçen gün düşüyor. O da bizi direkt etkiliyor. Ürünlerin fiyatı satılmadığı için her gün düşüyor. Yani bu sebze ve meyve hiçbir şeye benzemez. Ürün bol olunca fiyat her zaman düşer, olmadığı zamanda her gün çıkar. Mevsim geçişi var. Antalya bitti yeni bölgeler var bu bölgelerde henüz ürün yetişmedi. Yetişmediği için ve istekte olduğu için ürün elbette 1-2 TL arası prim yaptı. Domates en çok zamlanan ürün oldu. 2-3 TL gibi satılırken, 4 TL'yi geçti oranlamaya bakarsak en çok yükselen ürün o oldu. Pazardaki ürünlerin fiyatı hiçbir zaman sabit durmaz her zaman değişir. Bu gün 2 TL olanı yarın 2.50 TL olarak görebilirsiniz, 5 TL gördüğünüzü 4 TL olarak görebilirsiniz. Müşterinin pazarı tercih etmesinin tek sebebi cebidir. Cüzdanını düşünen, cebini düşünen pazara gelir ama cüzdanını düşünmeyen kendisi bilir.”