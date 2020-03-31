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Pazarın en pahalı ürünü çilek ve limon oldu

Kayseri’de, halk pazarlarında satılan ürünlerin çoğunun fiyatında düşüş olurken, çilek ve limonun fiyatlarında ise artış yaşandı.

Kayseri'de, halk pazarlarında satılan ürünlerin çoğunun fiyatında düşüş olurken, çilek ve limonun fiyatlarında ise artış yaşandı.


Pazarcı Yusuf Adıyaman, halk pazarlarında fiyatların her zaman uygun olduğunu söyleyerek, Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlıların pazarlara gelmemesini istedi.


Kayseri'de haftanın her günü belli mahallelerde kurulan halk pazarlarına, vatandaşların ilgisi devam ediyor. Bu hafta pazarda çilek ve limonun fiyatı artarken, portakal, domates gibi bazı ürünlerin fiyatlarında ise düşüş oldu.


Pazarcı Yusuf Adıyaman, “Turfanda dediğimiz bazı ürünlerimiz pahalı. Çilek pahalı. Muz normale düştü. Domateste ihracat olmadığından dolayı marketlerde 10 TL'ye alınamayan domates bugün pazarda 3 kilosu 10 TL'ye satılıyor. Limon virüsten dolayı biraz sıçrama yaptı. Şuan limonun kilosu 10 TL. Haftaya 12-13 TL'yi görme ihtimali var. Portakalın sonu gelmiş bir vaziyettedir. Yatak portakalı pazarımızda 4 TL. Markette ise 7.40-7.90 gibi rakamlar var. Pazarcı gerçekten varı ile yoğu ile halkına hizmet etmeye devam ediyor. Korona virüs ile tüm dünya mücadele veriyor. Bizde ülkemiz olarak mücadelemizi veriyoruz. Yaşlılarımıza özellikle rica ediyorum pazara gelmeyin. Bugün devletimizin polisi, zabıtası sizin evlerinizde yiyeceğinizi, içeceğinizi getiriyor. Yaşlı vatandaşlarımız gelmesinler. Evimize pazardan aldığımız virüsü götürebiliriz. Bunun yaşlısı genci yok dikkatli olmamız lazım” dedi.


8 yıldır pazarcılık yapan Sebahattin Oruç da, “Pazarda satılan ürünlerin fiyatlarında düşüş var. Geçen hafta ile bu hafta arasında 2 TL oynuyor. Geçen hafta patlıcan 5 TL idi şuan 3.5 TL. Salatalık 6 TL idi, bu hafta 3.5 TL. Domates şuan 2.5 TL. Fiyatlarda genel olarak aşırı bir düşüş var” şeklinde konuştu.

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