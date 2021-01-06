İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pedro Henrique 4.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 4.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 4. golünü attı.


Süper Lig'de 13 puanda bulunan Hes Kablo Kayserispor'a galibiyet golünü getiren Pedro Henrique, kendisinin 4.golünü attı. Ligde geride kalan 17 haftada rakip filelere 10 gol atan sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique gol sayısını 4'e yükseltti.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında takımı adına goller atan Brezilyalı futbolcu, 2'si penaltıdan olmak üzere 4 gol kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.