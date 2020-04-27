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Pedro Henrique antrenmanlarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, karantina günlerinde tek başına yaptığı antrenmanlarını sürdürüyor.


Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedro Henrique, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde antrenmanlarını tek başına sürdürüyor. Gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte evde geçiren Henrique, bu gün sabah saatlerinde kulübün Kadir Has Tesisleri'nde tek başına antrenman yaptı.


13 derecelik sıcaklıkta antrenman yapan Henrique, antrenmandan bir kareyi de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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