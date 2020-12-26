İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pedro Henrique: "Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin"

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, "Hepimiz hata yapabilir ama bu kadarı fazla" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, "Hepimiz hata yapabilir ama bu kadarı fazla" dedi.


Son haftalarda hakem kararları ile başı dertte olan Hes Kablo Kayserispor'da son oynanan Konyaspor maçı sonrası hakemin kararları teknik heyeti, futbolcuları, yöneticileri ve taraftarı çileden çıkardı.


Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Konyaspor maçında verilen ve verilmeyen kararlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Kulübümüze, başkanımıza saygı gösterin, taraftarımıza saygı gösterin. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama bu kadar yeter. Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin lütfen" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.