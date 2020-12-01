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Pedro Henrique döndü

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique formasına kavuştu.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique formasına kavuştu.


Hes Kablo Kasyerispor'da Pedro Henrique sakatlıktan kurtuldu. Lige verilen milli arada sakatlanan ve 2 haftadır formasından uzak kalan başarılı oyuncu Pedro Henrique, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer aldı. Yedek olarak başlayan Pedro Henrique maçın 68. dakikasında Zoran Kvrzic'in yerine oyuna dahil oldu. 22 dakika sahada kalan Pedro takımın hücumdaki en etkili ismi oldu. Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Göztepe maçında sahaya ilk on birde çıkması bekleniyor.

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