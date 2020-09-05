Pedro Henrique: "Kendim için dua istiyorum"

2019-2020 sezonunda Kayserispor'a transfer olan ve attığı goller ile takımın en skorer ismi haline gelen Pedro Henrique, yeni sezon öncesi yaşadığı sakatlıktan ötürü son derece üzgün.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanırken sol bacağından sakatlanan ve en az 2 hafta takımından uzak kalacağı öğrenilen Pedro Henrique, "Büyük şanssızlık. Tanrıya dua ediyorum. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Kayserispor taraftarından benim için dua etmelerini istiyorum. Umarım en kısa zamanda forma giyerim" dedi.