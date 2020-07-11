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Pedro Henrique: "Pazartesi günü sahadayım"

Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique, Gaziantep FK maçında takımındaki yerini alacak.

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, Gaziantep FK maçında takımındaki yerini alacak.


Süper Lig'in 31.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlığından ötürü takımdaki yerini alamayan Pedro Henrique, Gaziantep FK maçında forma giyeceğini söyledi. Bu sezon için Kayserispor'un en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Brezilyalı futbolcu "Sakatlığımdan ötürü Beşiktaş ve Rizespor maçlarında takıma katkı sağlayamadım. Tedavi oluyorum ve antrenmanlara başladım. İyileşmek için kendimi hazırlıyorum ve İnşallah pazartesi takımla birlikte sahada olacağım. Gaziantep maçında forma giyeceğim. Kulübüm için taraftar için oynayacağım" dedi.

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