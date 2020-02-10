İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pedro Henrique yine golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique gollerini atmaya devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique gollerini atmaya devam ediyor.


Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ligin 21.haftasında oynanan Antalyaspor maçında yine golünü attı. Bu sezon sarı kırmızılı takımın en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcu 6 gole ulaştı. Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandıran Pedro Henrique, Antalyaspor maçında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak gol sayısını 6'ya yükseltti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.