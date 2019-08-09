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Pedro Hernique Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri’ye geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, transferde bombaları tek tek patlatıyor.


Yunanistan ekibi Paok takımdan İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Hernigue bugün önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.


Akşam saatlerinde Kayseri'ye gelen Pedro Hernique Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale havaalanında karşıladı. Pedro Hernique Sarı-Kırmızılı atkı ile poz verdi.

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