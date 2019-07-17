Pehlivanlar şehitler için mindere çıktı

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar 11 - 13 ve 14 - 15 yaş serbest kategorilerinde yapıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş müsabakalarında mindere çıkan 100 sporcu 2 gün boyunca mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim etti.

Düzenlenen törende tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılırken, hain terör örgütü ise lanetlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda derece alan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.