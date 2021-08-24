Pelin Özkılıçcı OSB Teknik Koleji'nde

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Pelin Öz Kılıççı'yı kadrosuna kattı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transferlere devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturan Turuncu siyahlılar son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında forma giyen Pelin Özkılıçcı'yı transfer etti. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol Kulübünden yapılan açıklamada, "Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da pasör çaprazı mevkiinde forma giyen Pelin Özkılıçcı çifte lisansla Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ederiz. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İsim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik'e teşekkür ederiz” denildi.