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Perulu oyuncu ilk maçına çıkacak

OSB Teknik Koleji’nin Perulu yeni transferi Maguilaura Frias yarın ilk maçına çıkacak.

OSB Teknik Koleji'nin Perulu yeni transferi Maguilaura Frias yarın ilk maçına çıkacak.


Sigortashop TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji'nin geçtiğimiz hafta transfer ettiği smaçör Maguilaura Frias yarın yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.


Kısa sürede takıma uyum sağlayan genç oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

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