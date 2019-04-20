Pet şişe içerisinde uyuşturucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre kente doğu illerinden uyuşturucu madde sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H.K. (25), M.T. (42) ve İ.T. (34) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 243,84 gram metamfetamin, 1,22 gram kokain, 3 adet Methadon ve 1 adet Suboxene reçeteye tabi hap, 1 adet 7x65 tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek

ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.