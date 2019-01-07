Pette Çocuk Tiyatrosuna büyük ilgi

C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT AŞ desteğiyle, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'na Kayseri'de büyük ilgi gösterildi.

C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT AŞ desteğiyle, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Büyük salonunda 2 gösterim yaptı.

Tiyatro ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, "Çocukların tiyatro ile buluşmasını, guzel sanatlara ilgi duymalarını saglamak ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun ilk oyununda PTT A.Ş.'nin sevimli karakteri Pette'nin yanında ekranlardan tanınan Kerem Eser de renkli bir hikaye eşliğinde rol aldı. Elif Temuçin tarafından yazılan ve Hakan Polacanlı'nın yönetmenliğini yaptığı oyun Şehrimizde büyük ilgi gördü." dedi.

Türkyılmaz, 11 okul ve bu okullarda eğitim gören yaklaşık bin 100 öğrencinin tiyatro gösterisini izlediğini açıkladı.