PFDK Rizespor maçının faturasını kesti

Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylardan ötürü PFDK'lık olan İstikbal Mobilya Kayserispor'a ceza verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan Çaykur Rizespor maçında tribünde yaşanan olaylardan ötürü Profesyonel Futbol disiplin kurulu (PFDK)'na sevkedilen İstikbal Mobilya Kayserispor'a ceza çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün tarihli ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu karar neticesinde Sarı kırmızılı takıma para cezası ve taraftar bloke cezası verildi.

PFDK açıklamasında, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribününde yeralan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000 TL para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Misafir Tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Bu karar neticesinde Çaykur Rizespor maçında tribünde yer alan taraftarlar, sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ve Galatasaray maçlarında stada giremeyecek.