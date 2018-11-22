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Pilot Hamdi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden Pilot Hamdi Yılmaz, memleketi Kayseri’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden Pilot Hamdi Yılmaz, memleketi Kayseri'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Pilot Hamdi Yılmaz için, Hunat Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ile birlikte askeri yetkililer, Yılmaz'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Hamdi Yılmaz'ın Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş iken emekli olduğu bildirildi.

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